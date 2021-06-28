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Экономика28 июня 2021 19:26

Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий

Платформу создадут на базе портала «Работа в России»
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий

Путин подписал закон о создании единой цифровой платформы вакансий

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране единой цифровой платформы для предоставления государственных услуг в сфере занятости на базе портала «Работа в России». Закон в понедельник, 28 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

На сайте Кремля отмечается, что российская база вакансий «Работа в России» с вступлением в силу данного документа преобразуется в единую цифровую платформу для предоставления услуг в области содействия занятости россиян. Соискатели и работодатели смогут обращаться в службы занятости с использованием данной платформы, а также портала госуслуг. При этом сохраняется и возможность очного приема в центрах занятости.

Подписанный главой государства документ также усовершенствует положения законодательства, касающиеся социальной защиты людей с инвалидностью. Так, квота для приема на работу лиц с ограничениями по здоровью будет считаться выполненной только после заключения с ними трудовых договоров.