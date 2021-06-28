Псаки подтвердила намерение Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена закрыть печально известную тюрьму в Гуантанамо. При этом пресс-секретарь американского лидера ушла от ответа на вопрос о сроках закрытия этой тюрьмы, переадресовав его Пентагону.

Джен Псаки отметила, что Джозеф Байден очень хочется закрыть тюрьму для международных террористов и рассчитывает в скором времени продвинуться в этом.

- У Министерства обороны есть более точная информация по поводу времени. Но президент привержен сделать это, с нетерпением ждем возможности продвинуться в этом, - заявила она.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассчитывает, что администрация США под руководством Джозефа Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо.