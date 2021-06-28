SANA: Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами Фото: Александр КОЦ

Военная база Соединенных Штатов, расположенная в районе нефтеносной местности Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, подверглась атаке реактивными снарядами. Об это в понедельник, 28 июня, сообщило агентство SANA.

- По американской военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора были выпущены реактивные снаряды, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне американские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии по указанию президента США Джозефа Байдена. Американский лидер, распорядившись нанести эти авиационные удары, заявил, что «действует для защиты военных США».

В свою очередь министерство иностранных дел Сирии осудило эти удары, назвав их посягательством на суверенитет Сирии и Ирака, и призвало американскую сторону незамедлительно отказаться от подобных действий.