На Украине протестующие требуют объявить импичмент Зеленскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине несколько сотен граждан, среди которых представители различных организаций, в том числе и националистического толка, собрались для у здания офиса президента страны Владимира Зеленского. Они проводят акцию протеста, требуя смещения главы государства с занимаемого поста.

В частности, среди митингующих есть представители партий "Демократическая сокира" и "Национальный корпус"* (организация запрещена в РФ), общественной организации "Традиции и порядок" и других. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Присутствующие держат в руках флаги организаций и плакаты, они выкрикивают лозунги с требованием лишить Зеленского президентских полномочий.

Большинство граждан, принимающих участие в акции протеса, без масок, социальную дистанцию они не соблюдают. Однако в целом серьезных происшествий во время акции пока не зафиксировано.

Предполагается, что поводом для акции протеста стало интервью Зеленского телеканалу "1+1". В высказываниях украинского лидера протестующие увидели признаки госизмены.