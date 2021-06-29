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Здоровье29 июня 2021 0:33

Ученые раскрыли новый способ коронавируса заражать людей

Эксперты выяснили, что вирус способен меняться неожиданно, в результате чего ему удается находить новые пути инфицирования здоровых клеток организма
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Ученые раскрыли новый способ коронавируса заражать людей

Ученые раскрыли новый способ коронавируса заражать людей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Несколько групп ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса новую способность заражать людей.

Стандартный, то есть уже известный экспертам, механизм инфицирования SARS-CoV-2 организма человека работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее.

Однако после ряда исследований специалисты выяснили, что благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие ученых говорит о способности инфекции меняться неожиданно, а следовательно и находить новые пути заражения организма. Об этом говорится в публикации Cell Press.

Большую часть исследований с covid-19 американские эксперты проводили на клетках почек приматов, поскольку в них вирус достаточно быстро распространяется. В результате нового эксперимент стало известно, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

Также ученые предположили, что коронавирус находится под "селективным давлением", которое подталкивает его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление, по мнению американских исследователей, является пугающим.