Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Счетная палата (СП) России предупредила о рисках остановки реализуемых в рамках национальных проектов строек и увеличения количества обманутых дольщиков в России.

Аудиторы отмечают, что такая ситуация может сложиться в результате повышения себестоимости строительства. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019-2021 годы.

По данным ведомства, действующая методология ценообразования в строительстве не учитывает возможные резкие скачки цен на строительные ресурсы. При этом, по данным Главгосэкспертизы России, с марта прошлого года по январь 2021 года рост цен на металлоизделия в стройотрасли составлял около 70-75% по РФ.

В прошлом году специалисты СП сообщали о рисках роста числа незавершенных объектов строительства и обманутых дольщиков. Аудиторы палаты пришли к такому выводу в связи с учетом складывающейся на тот момент в стране социально-экономической ситуации, снижения покупательной способности населения, а также участившихся случае банкротства небольших и средних застройщиков.