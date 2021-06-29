Украинца избили в Польше за разговор на мове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Польше местный житель избил уроженца Украины за его речь на родном языке. Этот инцидент произошел на пляже в окрестностях города Познань на западе страны.

По словам одного из очевидцев, нетрезвый мужчина внезапно начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на своем родном языке. Об этом пишет портал epoznan.pl.

В результате завязавшейся ссоры житель Польши избил одного из украинцев так сильно, что тот потерял сознание. После драчи агрессивный мужчина попытался скрыться места происшествия, однако посетители пляжа, увидев произошедшее, смогли самостоятельно задержать его и передать местным сотрудникам правоохранительных органов.