Извержение вулкана началось на севере Коста-Рики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На северо-западе Коста-Рики вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха 29 июня начал извергаться. Он выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла.

Этот вулкан является одним из пяти крупнейших на территории республики. Власти центральноамериканской страны призвали граждан, которые проживают в близлежащих районах не находиться вблизи рек, поскольку выбросы могут попасть в русла рек. Об этом пишет агентство Prensa Latina.

Пока в результате извержения Ринкон-де-ла-Вьеха никто не погиб и не пострадал, также нет разрушений.

Ранее сайт kp.ru писал, что в прошлом году на Камчатке произошли одновременно извержения сразу двух вулканов - Ключевского и Безымянного. Однако по мнению экспертов, для Камчатки это достаточно рядовое событие. Ключевской один из самых активных вулканов мира, он извергается достаточно часто. С другой стороны несколько последних извержений продемонстрировали, что у него немного меняется характер активности.