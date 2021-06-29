Более 130 тысяч россиян в 13 регионах остались без света из-за ливней и сильного ветра

Более 130 тысяч человек в 13 регионах России пострадали из-за стихии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Более 130 тысяч жителей России в 13 регионах остались без света из-за стихии, сопровождающейся порывами ветра.

- Произошло нарушение энергоснабжения в 539 населенных пунктах 13 субъектов РФ на территории Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Уточняется, что стихия затронула 61 муниципальное образование. При этом упало 429 деревьев, было повреждено 69 кровель зданий и 88 автомобилей.

Напомним, 28 июня на Нижний Новгород обрушился ливень и ураганный ветер. Его отдельные порывы достигали 24 метров в секунду. В результате 44 населенных пункта остались без света. Это больше четырех тысяч домов и свыше 13 тысяч населения.

В тот же день на Москве прошел "суперливень". Всего в столице вылилось 50 миллиметров осадков, что составляет 70% месячной нормы. Без электричества остались 15 тысяч человек, в разных районах произошло несколько возгораний, падали деревья и козырьки подъездов.