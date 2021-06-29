Полиция проводит обыски у главреда "Проекта" Баданина

У главреда "Проекта" Баданина проходят обыски Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, у его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.

- В настоящее время правоохранители проводят обыск дома у Баданина, Рубина и Жолобовой. Подробности позже, — приводит сообщение своего источника ТАСС.

Адвокат Василий Кушнир рассказал изданию, что сейчас направляется к Марии Жоболовой, чтобы узнать подробности происходящего. По словам юриста, к женщине пришли два человека — "один в штатском с барсеткой, второй в форме". При этом Жолобова не знает, кто эти люди.

Официальных комментариев по этой теме пока не поступало.

Издание "Проект" было создано в 2018 году. Телеканал RT по итогам собственного расследования в феврале 2021 года выяснил, что ресурс получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.