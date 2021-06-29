Цена нефти Urals впервые за два года превысила 75 долларов за баррель

Цена нефти Urals впервые за два года превысила 75 долларов на баррель Фото: REUTERS

Цена российской нефти марки Urals в Европе впервые с мая 2019 года превысила 75 долларов за баррель, сообщило международное агентство Argus.

Стоимость нефти Urals выросла вслед за эталоном Brent, преодолевшим на этой неделе отметку 76 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. При этом «черное золото» марки Urals продолжает сохранять отрицательный дифференциал к североморской смеси, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, нефть поднялась в цене на фоне предстоящей встречи министров энергетики стран ОПЕК+, на которой ожидаются дальнейшие ослабление ограничений на добычу сырья. Эксперты полагают, что добыча нефти участниками ОПЕК+ в августе, вероятнее всего, будет расти.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня 2021 нефть Urals превысила в цене 70 долларов за баррель впервые с мая 2019 года.