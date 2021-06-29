Возраст категории «молодежь» хотят повысить до 40 лет на территории ЕАЭС

В странах ЕАЭС возраст молодежи хотят повысить до 40 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил повысить на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возрастной порог категории «молодежь» до 35—40 лет. За поддержкой в этом вопросе эксперт обратился к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу.

Тарасов напомнил, что на сегодняшний день страны-члены ЕАЭС самостоятельно определяют возраст для категории «молодежь», из-за чего в разных государствах этот показатель разный. Так, например, сегодня в Белоруссии молодежью считаются граждане, не достигшие 31 года, в Киргизии — 28 лет, в России — 35 лет.

Как отмечает Тарасов, советующая ситуация дискриминирует молодых людей по возрасту, препятствуя некоторым из них принимать участие в льготных программах.

«В целях синхронизации усилий в развитии молодёжной политики в зоне ЕАЭС, расширения комплекса совместных молодёжных программ по поддержке в трудоустройстве, помощи молодым семьям и иных предлагаем закрепить единый возрастной порог для категории «молодёжь» в 35—40 лет во всех государствах — членах союза, исходя из последних рекомендаций Всемирной организации здоровья и внутренних тенденций стран Содружества», — цитирует Тарасова RT.

Автор инициативы считает, что нововведение поспособствует развитию молодых кадров, а также объединению государств содружества, передает ОТР.

Напомним, в конце 2020 года Госдума РФ приняла закон о повышении возраста молодежи на территории страны до 35 лет. В проекте речь идет о понятиях «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и «молодежные общественные объединения», передает телеканал «360».