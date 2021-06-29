Глава Амурской области Василий Орлов поручил руководителям активизировать вакцинацию в коллективах

В Приамурье привились от коронавируса более 129 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Амурской Василий Орлов призвал руководителей организаций и предприятий ускорить вакцинацию в коллективах. Заболеваемость в регионе растет, и в этих обстоятельствах необходимо привить как можно больше жителей. Глава области поручил региональным министрам активизировать процесс вакцинации в подведомственных учреждениях.

- Руководителям «отстающих» организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались, - подчеркнул Василий Орлов. - Это не шутки - люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия. Мы обязаны защитить население от угрозы коронавируса, и эту задачу – государственной важности - нужно выполнить в определенные сроки.

По словам главы регионального Минздрава Светланы Леонтьевой, в целом Амурская область показывает неплохие темпы вакцинации. Прививки сделали 129954 человека, это 35,8 % от общего числа населения, подлежащего вакцинации. Активнее всего прививаются жители Шимановского и Селемджинского районов: там вакцинировано более 80% населения, подлежащего иммунизации. С начала прививочной кампании в область поступило более 166 тысяч комплектов вакцины. В ближайшие дни в регион поступят еще 20100 доз препарата, и в течение двух недель - 3700. Растет число пунктов вакцинации: если в январе этого года в регионе было всего 28 прививочных пунктов, то сейчас – уже 230.

- Мы постоянно наращиваем коечный фонд для лечения больных COVID-19. Сейчас развернуто 1544 койки, свободный фонд составляет 15%, - рассказала глава регионального Минздрава Светлана Леонтьева. - Напомню, что во вторую волну у нас было развернуто 1980 коек, то есть медики сейчас вновь работают с экстремальной нагрузкой. Мы не приостанавливали плановую госпитализацию, а с 1 июля в регионе начинается углубленная диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Это еще дополнительная нагрузка ложится на плечи медиков. Поэтому большая просьба: максимально сосредоточить силы на вакцинации трудоспособных граждан. Мы отмечаем рост лиц молодого возраста среди заболевших.

Беспокойство региональных властей вызывают низкие темпы вакцинации среди работников предприятий, в первую очередь градообразующих. Но есть и положительные примеры: среди сотрудников «Транснефти» прививки сделали 59,1%, в учреждениях образования Октябрьского района – 71,3%, коллектив «Березитового рудника» привился на 60,5%, работники предприятия «Самбери» Белогорского района – на 61,7%.