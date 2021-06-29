Умер Александр Воропаев, режиссер мини-сериала «Лучшая дорога нашей жизни»

Александр Воропаев на съемках фильма «Дети» (1970). Фото: kino-teatr.ru

Умер Александр Воропаев, российский режиссер игрового и документального кино. Его не стало на 81-м году жизни. Об этом во вторник, 29 июня, говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов России.

- Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов, режиссера Александра Алексеевича Воропаева. Мы приносим свои соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Александр Воропаев окончил операторский факультет ВГИК в 1969 году, а также отучился в мастерской Б. Волчека, мастерской Л. Трауберга и на режиссерском отделении Высших курсов сценаристов и режиссеров. Работал на киностудии «Мосфильм», в творческом объединении «Экран», а в 1982 году стал режиссером-постановщиком.

За свою карьеру режиссер снял множество игровых фильмов, например, «На краю бездны», «Место под солнцем», «Василиса Мелентьева», «На пороге», «Не забудь оглянуться», «Клан» и мини-сериал «Лучшая дорога нашей жизни». Александр Воропаев также выступал режиссером документальных фильмов «Страна аланов» и «Святого Георгия слово».