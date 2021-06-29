Россияне направили более 700 тысяч обращений к «Прямой линии» с Путиным Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Россияне направили к «Прямой линии» с президентов России Владимиром Путиным свыше 714 тысяч вопросов, сообщил телеканал «Россия 24».

В общей сложности поступило 714 640 обращений, из них более 395 тысяч – по телефону. Еще почти 173 тысячи вопросов были отправлены SMS-сообщениями и свыше 71 тысячи – на сайт moskva-putinu.ru. Чаще всего жителей России беспокоят вопросы вакцинации от коронавируса, социальных выплат и переселения из аварийного жилья.

Уточняется, что по 53 тысячам обращений уже приняты решения.

«Прямая линия» президента России с гражданами пройдет 30 июня 2021 года: глава государства будет в свободном режиме отвечать на вопросы, которые интересуют и волнуют население. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени. Свои вопросы россияне могут отправить через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также SMS или MMS-сообщениями на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.