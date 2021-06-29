В Испании разрешат менять пол в паспорте с 16 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанское правительство одобрило проект закона, позволяющего местным жителям старше 16 лет свободно изменить данные о своем поле в паспорте через ЗАГС. Об этом во вторник, 29 июня, говорится в сообщении кабмина Испании в социальной сети Twitter.

- Совет министров одобрил законопроект для реального и действенного равенства трансгендеров и для гарантии прав людей ЛГБТ. Любой гражданин страны сможет обратиться в ЗАГС, чтобы исправить данные о своем поле, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подданные королевства в возрасте от 14 до 16 лет смогут сделать это при сопровождении своих родителей или законных опекунов. При этом от жителей Испании, которые решились на подобный шаг, не будут требовать медицинского или психологического заключения. Также по закону нет необходимости в приеме гормональных препаратов.

В обращении испанцы смогут изменить и свое имя. За три месяца сотрудник ЗАГСа должен будет вызвать заявителя, чтобы он подтвердил свой запрос, а после подписание орган будет выносить свое решение в течение месяца.