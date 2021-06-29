В Индонезии затонуло судно с 50 пассажирами на борту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В водах Индонезии затонуло пассажирское судно, на борту которого находилось 50 человек. Об этом во вторник, 29 июня, пишет новостной портал Detik.

По информации издания, авария с кораблем произошла в проливе Бали. На борту судна находились 41 пассажир и 15 членов экипажа.

В район кораблекрушения уже направили спасательные корабли. Прибывшие на место спасатели благополучно доставили на берег по меньшей мере 23 человека с затонувшего судна, восемь находившихся на борту в результате инцидента получили ранения. Пассажирский паром направляли с острова Ява на Бали. Пока что причина крушения судна неизвестна.