Умер Ростислав Гулбис, актер из «Комы» и «Полицейского с Рублёвки»

Российский актер Ростислав Гулбис умер на 33-м году жизни Фото: кадр из фильма

Умер Ростислав Гулбис, российский актер из кинокартины «Кома» и сериала «Полицейский с Рублевки». Актера не стало сегодня на 33-м году жизни. Об этом во вторник, 29 июня, сообщила его агент Екатерина Гольцман.

Она отметила, что близкие и коллеги артиста находятся в шоковом состоянии от произошедшего, а его девушка уверена, что скоропостижная смерть Гулбиса произошла в результате врачебной ошибки.

- Ростислав Гулбис умер в Костроме. Официальный диагноз пока что не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. У него было обострение панкреатита, врачи из костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить, - рассказала Екатерина Гольцман в интервью изданию «Лайф».

Актер Ростислав Гулбис наиболее известен российскому зрителю по роли лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» и Олега Елисеева из «Полицейского с Рублёвки». Он также снялся в фильме «Кома» и кинокартине «Проклятый чиновник».