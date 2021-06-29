12 тысяч школьников в Воронежской области вступили в отряды юных инспекторов движения

Воронежская область активно использует современные инструменты и технологии для повышения уровня дорожной грамотности среди детей и подростков. Об этом рассказала руководитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области, подполковник полиции Татьяна Сушкова. Она отметила, что в летнее время в сельские поселения области приезжают очень много детей, с которыми ведется постоянная работа со стороны сотрудников ГИБДД.

«В рамках программы «Культура» в том году в Воронежской области было поставлено несколько передвижных автоклубов, которые также проводят работу. Сейчас на различных мероприятиях на селе в перерывах между песнями звучат социальные ролики, напоминающие о том, как себя вести. Ну и конечно, работа в социальных сетях, где сотрудники Госавтоинспекции рассказывают, как надо себя вести на дороге и отвечают на злободневные вопросы», - рассказала Сушкова в рамках программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Также эксперт добавила, что большую популярность в регионе набирают отряды юных инспекторов движения (ЮИД), которые формируются на базе сельских школ.

«Отряды ЮИД у нас сейчас приобрели вторую жизнь. Интерес, как у детей, так и у педагогов по направлению этой деятельности возрастает. Для примера сказу, что в нашей области чуть больше 700 школ и при этом практически в 550 есть такие наши юные помощники. Это 12 тысяч детей», - подчеркнула Сушкова.

Для поддержки этой кампании из областного бюджета ежегодно поступает более одного миллиона рублей. Средства распределяются, как на покупку необходимых материалов, формы и техники, так и на проведение тематических акций или лагерных сборов для юных инспекторов, добавила подполковник.