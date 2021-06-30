Чехия запретила поездки в Россию из-за коронавируса Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Чехии приняло решение объявить о запрете поездок в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусной инфекции. В этот список на период с 1 по 31 июля 2021 вошла и Россия.

- На это время всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам запрещено посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2, - говорится в распоряжении ведомства.

При этом отмечается, что запрет не распространяется на граждан стран, которые признаны неблагоприятными для посещения, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии.

Кроме России, в перечень временно запрещенных к посещению государств для граждан Чехии, вошли также Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других.