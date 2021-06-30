В США осудили россиянина за незаконное пересечение границы с Мексикой

В Соединенных Штатах россиянина за незаконное пересечение границы с Мексикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский суд вынес приговор россиянину Евгению Глущенко, который в 2019 незаконно пересек границу с Мексикой и был ранен.

Как пишет Associated Press, ранее мужчина уже отбывал срок и был депортирован за подобное преступление. Теперь ему снова грозит депортация.

Глущенко согласился сотрудничать со следствием и признал свою вину. Согласно сделке, ему вынесли приговор с учетом времени содержания под стражей.

В тюрьме мужчина провел уже 150 дней. В сделке о признании вины говорилось, что его депортация "практически неизбежна".

16 июня россиянин Олег Кошкин был признан виновным в Соединенных Штатах по делу о работе над криптосервисом, которое позволяет скрывать вредоносное ПО. Обвиняемый проходит по делу вместе с россиянином Петром Левашовым. Их вдвоем подозревают в том, что они содержали крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.