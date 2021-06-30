Москвичей предупредили о дожде 30 июня 2021 года

Жителей Москвы предупредили о небольшом дожде 30 июня 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщил, что жителей Москвы ожидает небольшой дождь и тепло до 21 градуса 30 июня 2021 года.

Специалист рассказал, что московский регион окажется под влиянием тыловой части циклона.

- В таких условиях нас ожидает неустойчивая погода, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Температура понизится до плюс 19-21 градуса, по области не выше 18-23 тепла, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Также ожидается юго-западный ветер 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Напомним, согласно прогнозам Гисметео, текущую неделю Московская область останется в поле действия грозовых фронтов. Только к началу июля раскаты грома поутихнут, а объемы влаги сократятся. В воскресенье, 4 июня после 30-градусной жары столбики термометров опустятся до +22 – 26 градусов в дневные часы, а в ночные до отметки в + 16 градусов.