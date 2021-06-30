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Экономика30 июня 2021 9:14

За пять месяцев 2021 года россияне оформили более 10,5 миллионов микрозаймов

Средний размер кредита «до зарплаты» составляет 30 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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За пять месяцев 2021 года россияне оформили более 10,5 миллионов микрозаймов

За пять месяцев 2021 года россияне оформили более 10,5 миллионов микрозаймов

Фото: Олег УКЛАДОВ

За пять месяцев 2021 года россияне оформили 10 526 885 кредитов «до зарплаты». Размер среднего займа составляет 30 тысяч рублей.

- Последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются, - рассказали RT в Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперты отмечают, что в целом показатель растет, год от года россияне оформляют все больше быстрых кредитов. Последние три месяца количество выданных займов «до зарплаты» находится на уровне 2,1—2,3 млн в месяц.

Для сравнения: в 2019 год было оформлено 18 246 716 микрозаймов, а в 2020 году количество таких кредитов составило 19 039 526.

- Самыми популярными являются займы до зарплаты на сумму 5—10 тыс. рублей. К заемщику не такие высокие требования и оформить их легко. Кредит «до зарплаты» выдается при персональном кредитном рейтинге в 500 баллов, в то время как банки рассматривают клиентов от 650 баллов, - пояснили в НКБИ.

Стоит отметить, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после снижения весной 2020 года. В Госдуме не раз озвучивались предложения ввести ограничения по оформлению микрозаймов. В частности, снизить предельную сумму, которую может оформить клиент, сообщает ФАН.