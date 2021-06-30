Власти Испании заявили, что референдума о независимости Каталонии не будет

Испанские власти заявили, что референдума о независимости Каталонии не будет Фото: REUTERS

Председатель правительства Испании Педро Санчес во время выступления в Конгрессе депутатов заявил, что референдума о независимости Каталонии не будет.

- Референдума о самоопределении не будет, если только те, кто за него выступает, не смогут убедить три пятых этой палаты изменить вторую статью конституции (о нерушимом единстве испанской нации), а затем испанцы одобрят эти изменения на (национальном) референдуме, — сказал премьер.

Санчес также заявил, что Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой он является, с проведением референдума.

Напомним, 2017 году в Барселоне десятки тысяч человек потребовали провести референдум о независимости Каталонии. По данным главы региона Карлеса Пучдемона, в массовой акции 11 июня участвовали 47 тысяч человек. Тогда перед демонстрантами выступал бывший футболист и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.