За 20 лет число многодетных семей в России сократилось вдвое Фото: Евгения ГУСЕВА

В Росстате поделились статистикой, сколько в России проживает многодетных семей. Оказалось, за последние 20 лет их количество сократилось в два раза.

По итогам переписи 1989 года троих и более детей воспитывали 2 310 581 семья. К 2010 году этот показатель существенно снизился.

С 2002 года Росстат используют понятие не семьи, а семейной ячейки. Семейная ячейка — это супружеская пара с детьми, или супружеская пара без детей, или мать с детьми, или отец с детьми.

- По итогам переписи 2010 года число семейных ячеек с тремя и более детьми составило 1 025 495, - рассказали Ридусу в Росстате.

Если общее число многодетных семей сократилось, то число многодетных матерей-одиночек выросло.

В 1989 году насчитывалось 134 012 женщины, которые растят детей без мужа. К 2010 году тех, кто не находится в официальном браке и воспитывает троих и более детей насчитывалось 155 963.

За 20 лет выросло и количество многодетных отцов-одиночек. В 1989 году их насчитывалось 8,7 тысяч, а к 2010 году стало 14,9 тысяч человек.

Стоит отметить, что россияне стали чаще задумываться о детях. Число пар, которые хотят потомство увеличилось за 20 лет. В 1989 году 26,9 миллионов семейных пар, официально состоявших в браке, предпочитали не иметь детей. В 2010 году 12,6 миллионов семейных пар были бездетны.