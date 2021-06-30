Эксперт назвал распространенные схемы кражи аккаунтов в соцсетях

Эксперт рассказал о схемах кражи аккаунтов в соцсетях Фото: Shutterstock

Мошенники часто используют различные уловки для кражи личных данных пользователей, их персональных аккаунтов и учетных записей. О самых распространенных из них рассказал руководитель группы инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies Сергей Забула.

«Одна из наиболее распространенных схем кражи учетных записей — создание копии официального сайта социальной сети. Дизайн и URL-адрес поддельного сайта копируют официальный: многие с трудом могут распознать обман. Обычно злоумышленники пытаются заставить пользователей перейти по фишинговой ссылке, чаще всего отправленной по СМС от имени известных компаний, чтобы вызвать у жертвы доверие», — цитирует эксперта Газета.Ru.

Еще один способ завладеть аккаунтами пользователей – заражение компьютера вредоносным ПО. Благодаря такой схеме кибермошенники получают доступ к роутеру жертвы, а уже чего подменяют домены социальных сетей таким образом, чтобы, пытаясь зайти на официальный сайт соцсети, пользователи попадали на заранее выбранную мошенниками страницу.

Напомним, ранее аналитики сообщили, кто чаще всего попадается на уловки кибермошенников. Средний возраст жертв от 35 до 39 лет, при этом мужчины чаще женщин поддаются на уловки обманщиков, передает телеканал «360».