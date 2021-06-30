Ученые нашли 5000-летний штамм чумы при раскопках в Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые нашли следы возбудителя чумы - бактерии Yersinia pestis - в черепе охотника-собирателя, захороненного на территории Латвии. Обнаруженному штамму опасного заболевания порядка пяти тысяч лет. Об этом в среду, 30 июня, говорится в статье в научном журнале Cell Reports.

Первые останки на неолитической стоянке Риннюкалнс на территории Латвии были найдены еще в XIX веке. В то время ученые обнаружили скелет женщины, которая погибли в возрасте 12-18 лет, и мужчины в возрасте 20-30 лет, однако после Второй мировой войны эти останки были утеряны.

В 2011 году части скелетов древних людей вновь удалось обнаружить. Чуть позже на стоянке нашли еще два захоронения: тела взрослого мужчины и младенца. В ходе изучения ДНК образцов в черепе мужчины, который, судя по всему, был охотником-собирателем, нашли следы возбудителя чумы. Ученые полагают, что мужчина мог заразиться от животного.

В материале журнала отмечается, что это один из древнейших штаммов чумы. Специалисты полагают, что он был менее заразным по сравнению с последующими вариантами.