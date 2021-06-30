Спрос на путевки в Краснодарский край упал в три раза по сравнению с началом июня

Туроператоры сообщили о резком снижении спроса на путевки в Краснодарский край Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Продажи путевок на курорты Краснодарского края сократились в три раза по сравнению с началом июня. Кроме того еще 20% туристов приняли решение отменить поездки после новостей о введении новых ограничительный мер в регионе на фоне паремии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные туроператоров и работников отрасли.

Как полагают специалисты, из-за введения обязательной вакцинации для всех приезжающих на отдых Краснодарский край может потерять около 1 миллиона туристов и не досчитаться 55 млрд рублей.

«Мы видим, что в настоящий момент количество новых бронирований сократилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей. При этом относительно показателей начала июня спрос снизился в три раза», — цитирует генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина RT.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе подтвердила эту информацию, добавив, что в ближайшее время объемы продаж туров по этому направлению могут сократиться еще больше.

«Если позиция властей региона не изменится, мы ожидаем не только многократного падения новых продаж, но и до 70% аннулированных туров на июль и август», — рассказала управляющий партнер туроператора «Мультитур» Юлия Высоканов газете «Известия».

Добавим, проведенный опрос показал, что только 3% россиян готовы вакцинироваться радио отдыха на Черноморском побережье. А вот ради поездки за границу прививку готовы сделать 20% россиян. 53% заявили, что не готовы вакцинироваться ради поездок вовсе, передает телеканал «360».