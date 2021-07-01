На Вологодчине еще 246 сельских территорий подключат к интернету

Пресс-служба Правительства Вологодской области сообщает, что воплотить в жизнь столь амбициозные планы нужно к 1 октября этого года. Благо, погода позволяет, и подрядчик работает с опережением графика.

«Мы подключаем социально-значимые объекты к интернету, чтобы создавалась инфраструктура. В частности, цифровизация медицины – это качественные изменения, позволяющие получать достоверную и оперативную информацию, – подчеркнул заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. – Без высокоскоростного интернета трудно представить и создание современной цифровой образовательной среды. Доступный интернет – это, в первую очередь, равенство возможностей».

В проект цифровизации сельских территорий Вологодчина включилась в 2019 году. За это время доступ к Всемирной паутине получили 184 ФАПа, 172 образовательных организации, 50 органов местного самоуправления, 49 постов пожарной охраны и два территориальных органа Росгвардии.