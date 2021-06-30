Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты российской компании по кибербезопасности Group-IB предупредили жителей страны о новом способе мошенничества в интернете. Об этом в среду, 30 июня, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В результате применения злоумышленниками этой схемы мошенничества клиенты банков в России до конца года могут потерять около миллиарда рублей: в первом полугодии 2021 года ущерб от этой схемы составил более 400 миллиардов.

Новый метод, которым пользуются мошенники, заключается в подмене страницы в сети, которая подтверждает платеж 3-D Secure при покупке товаров и услуг, таким образом, чтобы кредитные организации расценивали транзакции как легальные операции. Каждый месяц совершается около 3,7 миллиона подобных преступлений, предупреждают эксперты.

- Благодаря технологии 3-D Secure банки и торговые площадки подтверждают, что платеж осуществляет именно держатель карты. Покупателю направляют сообщение на телефон с кодом, который необходимо ввести на странице оплаты. Мошенники научились качественно воспроизводить 3-D Secure страницы — их сложно отличить от настоящих. А платеж для банка при этом выглядит легальным, поэтому клиенту впоследствии будет крайне сложно вернуть деньги, которые присвоили мошенники, - объяснили специалисты Group-IB.

Они добавили, что пока что лишь единицы крупных российских банков могут защитить своих клиентов от данного типа мошенничества.