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Происшествия30 июня 2021 18:12

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Москвой, пострадали два человека

Он приземлился в лесу в городском округе Лыткарино
Абдулла ШАКИРОВ
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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Москвой, пострадали два человека

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Москвой, пострадали два человека

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье совершил экстренную посадку легкомоторный самолет, сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, судно приземлилось в лесном массиве в районе поселка Тураево, расположенного в городском округе Лыткарино. В результате происшествия были ранены два человека, передает ТАСС.

После приземления самолета пожара не возникло, разрушений на земле также нет, добавил собеседник агентства.

Как писал сайт kp.ru, в январе 2021 в результате столкновения двух частных самолетов в Ломоносовском районе Ленинградской области погибли три человека. Легкомоторные суда Cessna 150 и Piper 28 взлетели с аэродрома в Гостилицах для выполнения тренировочных полетов. Однако обыкновенное для пилотов занятие обернулось трагедией: спустя минуту после подъема в воздух самолеты столкнулись.