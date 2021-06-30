Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Москвой, пострадали два человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье совершил экстренную посадку легкомоторный самолет, сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, судно приземлилось в лесном массиве в районе поселка Тураево, расположенного в городском округе Лыткарино. В результате происшествия были ранены два человека, передает ТАСС.

После приземления самолета пожара не возникло, разрушений на земле также нет, добавил собеседник агентства.

Как писал сайт kp.ru, в январе 2021 в результате столкновения двух частных самолетов в Ломоносовском районе Ленинградской области погибли три человека. Легкомоторные суда Cessna 150 и Piper 28 взлетели с аэродрома в Гостилицах для выполнения тренировочных полетов. Однако обыкновенное для пилотов занятие обернулось трагедией: спустя минуту после подъема в воздух самолеты столкнулись.