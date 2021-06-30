Легкомоторный самолет совершил жесткую посадкув лесном массиве в Подмосковье Фото: Московская межрайонная транспортная прокуратура

Видео с места аварийной посадки самолета в Московской области 30 июня 2021 сняли очевидцы. На кадрах видно, что судно приземлилось на кабину. Спасатели оказывают помощь пострадавшим.

Как писал сайт kp.ru, в среду,30 июня, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в лесном массиве в районе поселка Тураево, расположенного в Лыткаркинском городском округе. В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся на борту.

После приземления самолета возгорания судно не произошло. На место крушения выехала следственно-оперативная группа, для установления обстоятельств инцидента организован комплекс проверочных мероприятий.

В январе 2021 в результате столкновения двух частных самолетов в Ломоносовском районе Ленинградской области погибли три человека. Легкомоторные суда Cessna 150 и Piper 28 взлетели с аэродрома в Гостилицах для выполнения тренировочных полетов, спустя минуту после подъема в воздух самолеты столкнулись.

В мае 2021 в Татарстане в результате жесткой посадки легкомоторного самолета погибли два человека.