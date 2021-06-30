Росстат: недельная инфляция в России ускорилась до 0,23% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недельная инфляция в России за период с 22 по 28 июня текущего года ускорилась и составила 0,23 процента. Такие данные следуют из сообщения на официальном сайте Росстата в среду, 30 июня.

Неделей ранее инфляция в стране находилась на уровне 0,12 процента. За последнюю неделю индекс потребительских цен составил 100,23 процента, с начала года – 104,13 процента. С начала 2021 года потребительские цены в России увеличились на 4,13 процента, а в годовом выражении инфляция составила 6,43 процента.

Специалисты Росстата объяснили, что на ускорение инфляции в последние дни оказали влияние увеличение цен на товары с высокой долей в структуре потребительских расходов, а также учет влияния стоимости товаров, которые не были включены в еженедельный мониторинг средних цен. На неделе с 22 по 28 июня 2021 года ведомство учло последствия роста цен на стройматериалы, железнодорожные билеты и туризм в иностранные государства.