Фото: Facebook Музея жертв геноцида

Умер Базил Зуколо, последний узник концлагеря Ясеновац. Его не стало сегодня в Сербии в возрасте 98 лет. Об этом в среду, 30 июня, сообщается на странице Музея жертв геноцида в социальной сети Facebook.

- С глубокой печалью мы сообщил, что Базил Зуколо, последний выживший узник концлагеря Ясеновац, покинул нас, - говорится в сообщении.

Перед войной Базил Зуколо жил в городе Пожега, в 1943 году ушел в партизаны. В это же году его схватили, а позже связанного металлической проволокой доставили в концлагерь. Во время заключения он входил в группу узников, которые заставляли уничтожать останки людей, погребенных в массовых захоронениях. 22 апреля 1945 года Базил Зуколо сбежал из лагеря, после бегства вышел к партизанам. Его вес на тот момент составлял всего 48 килограмм. После войны Базил Зуколо нашел себе жену и проживал в городе Пожега.

Концлагерь Ясеновац располагался в 60 километрах от Загреба в Независимом хорватском государстве, которое сотрудничало с нацистской Германией. Этот лагерь называли «Балканским Освенцимом»: в нем погибло более 700 тысяч узников, которых истязали с невиданной жестокостью.