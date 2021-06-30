Москва вошла в тройку лидеров среди мегаполисов мира по привлекательности для жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скорость позитивных изменений и рост качества жизни, а также внимание к экологии и успехи в образовательной сфере помогли Москве войти в тройку лидеров среди мегаполисов мира по привлекательности для жителей. Об этом в среду, 30 июня, свидетельствуют результаты исследования компании BCG «Город для каждого».

Эксперты сравнили 16 крупных мегаполисов мира по новой методологии Cities of Choice. Основным критерием успешности в данной рейтинге стала способность города наилучшим образом удовлетворять потребности жителей.

В итоге в тройку лидеров вошли Нью-Йорк и Лондон, набравшие по 63 балла, а также российская столица с 62 баллами. После них в топе идут Сингапур, Дубай, Пекин, Шанхай, Сидней, Париж, Берлин, Сеул, Торонто, Мехико, Гонконг, Токио и Сан-Паулу.

Аналитики оценивали качество жизни жителей крупных городов разных стран мира, исследуя качество и доступность инфраструктуры и услуг, уровень жизни и скорость позитивных изменений в мегаполисе. Москва стала лидером по критериям «качество жизни» и «скорость изменений», отличившись высоким уровнем защищенности при чрезвычайных ситуациях, а также высоким баллом в области экологии и образования, пишет агентство ТАСС.