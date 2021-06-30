Сборная России по баскетболу проиграла Мексике в матче квалификации Олимпиады Фото: REUTERS

Российская сборная по баскетболу проиграла команде Мексике в стартовом матче олимпийского квалификационного турнира за право выступить на Олимпиаде в Токио. Встреча группы А в среду, 30 июня, в хорватском Сплите завершилась со счетом 72:64 в пользу мексиканских спортсменов.

Самым результативным на паркете у российской команды во время этого матча стал Семен Антонов, набрав 13 очков, 11 баллов на счету Андрея Воронцевича. У сборной Мексики лучшим стал Франсиско Крус, набравший 21 очко.

Чтобы теперь выйти из группы российской сборной по баскетболу необходимо победить команду Германии с разницей в 8 очков и более. Матч состоится завтра, 1 июля. Мексиканская команда обеспечила себе выход в полуфинал квалификационного турнира.

Напомним, что путевку на Олимпийские игры в Токио получит победитель квалификационного турнира.