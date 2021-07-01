У Лионеля Месси истек срок действия контракта с "Барселоной" Фото: REUTERS

34-летний аргентинский футболист, нападающий Лионель Месси получил статус свободного агента. 1 июля 2021 года у игрока закончился срок действия контракта с испанским клубом "Барселона". Об этом говорится в сообщении портала Transfermarkt.

Несмотря на появившиеся слухи о продлении сотрудничества, официально о подписании нового соглашения стороны пока не сообщали. По некоторым данным, стороны пытаются согласовать финансовые вопросы.