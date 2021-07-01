Пхукет открылся для привитых от коронавируса туристов Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 1 июля, остров Пхукет официально открылся для вакцинированных от коронавирусной инфекции иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать туристов из-за границы без карантина.

Как уточняется, на территории Пхукета вакцинированные иностранцы могут прибывать без карантина, однако если иностранные путешественники захотят отправиться в другие районы Таиланда, то им придется в течение 14 дней сдать три теста на наличие коронавирусной инфекции и получить отрицательный результат.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча прилетел на Пхукет, чтобы проконтролировать возобновление туризма на курорте. Первые после снятия ограничений 249 иностранцев прибудут на остров рейсами из Израиля, Абу-Даби и Катара.

Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов пояснил, что россияне, прошедшие вакцинацию «Спутником V», получат право въезда на остров после внесения российского препарата в список разрешенных к применению на территории Таиланда, на сегодняшний день вакцина не одобрена таиландской стороной.

Правительство страны ожидает, что в третьем квартале текущего года Пхукет посетят около 100 тысяч иностранных туристов, что принесет 278 миллионов долларов. По оценкам властей, в прошлом году из-за пандемии Таиланд лишился примерно 500 миллиардов долларов, поскольку число путешественников в стране сократилось на 83%: с 39,9 миллиона человек в 2019 году до 6,7 миллиона в 2020 году.