США тайно запустили спутник с борта МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский спутник тайно запущен с борта Международной космической станции (МКС). Это следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Согласно приведенной на сайте информации, аппарат, получивший название BD-28, принадлежит Соединенным Штатам и выведен на орбиту с борта МКС. Точные данные о дате и времени произошедшего официально не приводится, однако обычно спутники с борта американского сегмента Международной космической станции запускаются с платформ, выносимых наружу станции при помощи манипуляторов.

Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл считает, что спутник может принадлежать частной компании из США, которая на сегодняшний день не хочет афишировать свою деятельность.

Напомним, на сегодняшний день на Международной космической станции работает 65-я экспедиция в составе американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, француза Тома Песке и японца Акихико Хосиде, который является командиром станции.