В Самарской области в короткие сроки возвели два современных COVID-госпиталя

В Самарской области заканчивают строить два COVID-госпиталя на 70 коек. Один из них возвели на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, второй - в Тольяттинской городской больнице №5. Построили новые инфекционные корпуса в короткие сроки по поручению губернатора области Дмитрия Азарова. С начала пандемии по распоряжению главы региона в области идет регулярное укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, строительство новых больниц и поликлиник.

Работы по строительству COVID-госпиталя в Самаре начались в декабре 2020 года, а уже в августе он будет готов принять пациентов. Каркас здания возвели за рекордные пять месяцев с применением передовых строительных технологий. Инфекционный корпус полностью автономный, энергоэффективный и прочный. Для больных с коронавирусом предусмотрено два спецблока с отдельными выходами для пациентов с особо опасными инфекциями. Новый госпиталь удовлетворяет всем требованиям современной медицины. Здесь будут помогать самым тяжелым пациентам с сопутствующими патологиями.

- Это пациенты, у которых на фоне коронавируса развилась хирургическая патология, или которые, наоборот, с коронавирусной инфекцией получили осложнения. Это касается больных с инсультом, инфарктом, тех, кто нуждается в заместительной почечной терапии. То есть, групп пациентов, которым необходим мультидисциплинарный подход, – объяснил главврач больницы имени Середавина Сергей Пушкин.

Здание уже передано медикам. К 20 июля его полностью оснастят необходимым оборудованием. В эти же сроки будет готово и новое отделение в Тольяттинской городской больнице №5.

- Две наши ведущие клиники, два ведущих COVID-госпиталя получают новые инфекционные корпуса на 70 коек, которые укрепляют нашу систему здравоохранения в преддверии возможного негативного сценария распространения коронавирусной инфекции, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Но самый лучший, идеальный сценарий, чтобы этот корпус пустовал. Прививаться лучше, чем болеть – всем это хорошо известно.