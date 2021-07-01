Билеты в Краснодарский край подешевели на фоне ограничительных мер

Билеты в Краснодарский край подешевели Фото: Виктор КЛЮШКИН

Авиабилеты на курорты Краснодарского края за неделю подешевели на 10%. Турэксперты связывают это со снижением спроса на путевки по данному направлению и с новыми ограничительными мерами на фоне пандемии, которые ввела администрация края.

Отмечается, что средняя стоимость авиабилетов в Анапу снизилась на 13% и составила 8600 рублей, билеты в Сочи подешевели на 11%, их цена достигла 6900 рублей, в Геленджик — на 8% (9200 рублей), пишут «Известия» со ссылкой на данные компании OneTwoTrip.

По данным Tutu.ru, железнодорожные билеты подешевели еще больше. Так, билеты в Сочи теперь можно купить в среднем на 23% дешевле, чем неделю назад. Цена в один конец теперь составляет около 2400 рублей, передает телеканал «360».

Напомним, с 1 июля для заселения в гостиницу Краснодарского края туристам потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. А с 1 августа и вовсе можно будет попасть только привитым путешественникам или туристам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации. На фоне таких ужесточений туроператоры сообщили о снижении спроса на путевки в регион в три раза, передает RT.