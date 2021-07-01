ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности предотвратила теракты в людных местах в Москве, а также в Астраханской области. В ходе операции один из террористов был задержан, второй ликвидирован.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что теракты готовили участники запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*. Один из участников ячейки был задержан в Москве, но другой террорист в Астраханской области при задержании оказал вооруженное сопротивление.

«Ответным огнем он был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России… Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», - приводит ТАСС сообщение ФСБ.

По местам проживания преступников обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие, а также гранату «Ф-1», боеприпасы. Кроме того, у них нашли религиозно-экстремистскую литературу.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая группировка