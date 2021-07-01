Липецкий губернатор Игорь Артамонов: за полгода поддержка по социальным контрактам оказана 3063 жителям области

«Наша задача, прежде всего, понизить уровень бедности и улучшить качество жизни населения Липецкой области», – прокомментировал отличный результат работы властей глава региона Игорь Артамонов.

Глава исполнительной власти региона также рассказал, что область занимает лидирующие позиции по количеству подписанных социальных контрактов среди близлежащих территорий. Так во Владимирской области заключены 1624 подобных соглашения, а в Белгородской 2227. Добиться столь впечатляющих результатов липецким властям удалось за счет согласованности и упорядоченного взаимодействия между различными органами государственного управления и сотрудничеству с победителями конкурса «Лидеры России».

В основном люди заключали социальный контракт с целью трудоустройства, а также для получения помощи на развитие индивидуального предпринимательства.

Игорь Артамонов добавил, что этом году условия для получения помощи на основании социального контракта стали проще. Теперь не учитываются критерии имущественного состояния людей, которые рассчитывают на соцпомощь. Для граждан, которые планируют начать развивать собственный малый бизнес разработана специальная система сопровождения. Кроме этого внедрена система одной двери. Новшество позволяет заявителю подать документы и подписать контракт в одном месте. Индивидуальным предпринимателям, которые заключили социальный контракт, в течение всего срока реализации договора будет оказываться консультационная помощь и поддержка.

Предполагается, что в нынешнем году помощь на основании социальных контрактов будет оказана 5454 семьям липчан.

С этой целью к информированию жителей области о перспективах и возможностях, которые открываются тем, кто заключит социальный контракт, помимо традиционных способов, добавился чат-бот @SocContract48 в мессенджере «Телеграм».