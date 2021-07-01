Губернатор Василий Орлов проверил защиту от паводков в южных районах Амурской области

Губернатор Василий Орлов побывал в южных районах региона, куда сейчас спускается гребень паводка. Фото: пресс-служба Амурской области.

Губернатор Василий Орлов посетил южные районы Амурской области, куда сейчас спускается гребень паводка. Глава региона проверил, как организованы превентивные меры, и оценил, насколько они помогут остановить стихию.

- Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадание воды в населённые пункты, - отметил губернатор по итогам проверки.

Чтобы остановить воду, в потенциально опасных местах спасатели возводят дамбы. В селе Новопетровка Константиновского района в работу включились все местные жители. Женщины наполняли мешки песком, мужчины вручную укладывали дамбу. Помощь оказали и местные предприятия: предприниматели выделили транспорт и помогли с доставкой песка. За несколько дней в Новопетровке возвели сотни метров дамбы. А в селе Калинино Михайловского района спасатели и волонтёры нарастили дамбу, увеличив резервуар для воды. Дамба глубиной в 15 метров надежно сдерживает паводок, благодаря чему в селе нет подтопленных домов.

Губернатор Василий Орлов обсудил с аграриями проблему затопленных полей. Глава региона пообещал, что региональный минсельхоз окажет пострадавшим необходимую помощь.

- Делаем, как в 2019 году – актируем, подаём документы. Кормом для животных тоже поможем. Мы вас не оставим, в этом плане не переживайте, - успокоил сельчан Василий Орлов.

Сейчас паводковая ситуация в Приамурье стабилизируется. По словам начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова, от Благовещенска до Константиновки идет спад воды.

- Гребень паводка прошёл Амурскую область и уходит дальше в Еврейскую автономную область, - рассказал Игорь Смирнов.

На мероприятиях по защите сел и деревень от подтопления в Приамурье задействованы почти 1700 человек. Они работают по всем районам вдоль Амура в районах, особенно подверженных паводку. Благодаря вовремя предпринятым мерам и направленной в муниципалитеты помощи удалось спасти более 400 домов. Когда вода сойдет, спасатели откачают воду из затопленных домов и начнут их просушку. Вместе с управлением ветеринарии сотрудники МЧС помогут жителям в дезинфекции придомовых территорий.