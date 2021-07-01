Россияне стали в три раза чаще искать путевки в Таиланд после открытия Пхукета

Россияне стали на 35% чаще искать билеты в Таиланд после открытия Пхукета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интерес к авиабилетам в Таиланд вырос на 35% после сообщения о том, местные власти начинают снимать ограничения на въезд и принимать у себя вакцинированных иностранцев. Так, с 1 июля туристы и сами жители Таиланда могут посещать остров Пхукет без 14-дневного карантина, если они уже привились от коронавируса.

«На фоне открытия Пхукета клиенты сервиса стали больше интересоваться авиабилетами в Таиланд: искать варианты перелета утром 1 июля стали на 35% активнее, чем днем ранее», — рассказали представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Газете.Ru.

Турэксперты добавили, что спрос на предложения в Таиланд пока не настолько высок, ведь у россиян есть более доступное и привычное направление – Турция.

Добавим, что ранее Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов пояснил, что россияне, прошедшие вакцинацию «Спутником V», получат право на въезд на остров только после того, как российский препарат будет одобрен в стране. На сегодняшний день вакцина не прошла одобрения тайской стороной.