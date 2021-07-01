На Украине появился поселок Нью-Йорк Фото: REUTERS

Верховная рада Украины переименовала в Нью-Йорк поселок Новгородское в Донецкой области. Населенный пункт находится на территории, подконтрольной Киеву.

За переименование поселка проголосовал 301 депутат, сообщается на сайте украинского парламента. Как сказано в документе, инициатива принадлежит жителям Новгородского, которые хотели вернуть поселку историческое название.

Поселок Нью-Йорк был основан еще в XIX веке меннонитами немецкого происхождения (одной из протестантских деноминаций), которые приехали в Россию по приглашению императрицы Екатерины II. В 20-х годах прошлого века меннониты были депортированы в Амурскую область, где организовали одноименное поселение. В 1951 году с началом холодной войны был переименован в Новгородское.

Сатй kp.ru писал, что поселок находится недалеко от линии фронта и известен своим фенольным заводом и отстойником, которые могут наделать много экологических бед на сотни километров вокруг.