Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом

Петр Мамонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в Коммунарку с коронавирусной инфекцией.

Как передает «Интерфакс», жена артиста Ольга Мамонова сообщила, что актер находился в реанимации. «Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», - приводит издание слова супруги Петра Мамонова.

Петр Мамонов советский и российский рок-музыкант, актёр, поэт и радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», а также кинофильмам и моноспектаклям. В 2006 Мамонов получил приз кинофестиваля «Московская премьера», кинопремии «Золотой орёл», кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров», а также приз за лучшую мужскую роль в фильме «Остров». В том же году актер получил премия «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России. В 2007 артист получил приз интернет-кинопремии «Жорж» в номинации «лучший российский актёр» за фильм «Остров».