Бизнесмен Виктор Батурин задержан за покушение на мошенничество

Бизнесмен Виктор Батурин. Фото: ТАСС

Бизнесмена Виктора Батурина, брата вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщила адвокат бизнесмена Татьяна Тонова.

«В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», - приводит ТАСС слова защиты.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. В 2013 году Гагаринский районный суд Москвы признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание по данному эпизоду в виде 4,5 лет лишения свободы. По версии следствия, 2011 года бизнесмен обманул знакомого коммерсанта, заняв у него 250 тысяч евро, которые не намеревался возвращать, и в сентябре 2011 года в офисах ЗАО «Интеко» он предъявил к оплате заведомо подложные векселя, якобы выданные «Интеко» на общую сумму более 5,6 миллиарда рублей. Получить деньги он не успел, так как был задержан. В 2016 предприниматель вышел на свободу по УДО.