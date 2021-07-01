Прожиточный минимум в России в 2022 году составит 13 026 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прожиточный минимум в России для трудоспособного населения поднимут в 2022 году до 13 026 рублей, следует из постановления правительства РФ.

В целом по стране прожиточный минимум составит 11 950 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 11 592 рубля, сообщается на портале правовой информации.

Постановление вступит в силу 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022.

Сейчас средняя величина прожиточного минимума в целом на душу населения в России составляет 11 653 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 12 702 рублям, для детей – 11 303.

Сайт kp.ru писал, что представляет прожиточный минимум в России в 2021 году и для чего он необходим.

Ранее в Госдуме приняли поправки о новых мерах поддержки семей с детьми, родителей дошкольников и беременных женщин. Новые меры финансовой поддержки касаются оплаты больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработной платы. Это мера начнет действовать с начала осени.

Кроме того, планируются ежемесячные выплаты беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках и попали в трудную жизненную ситуацию. Поддержка предусмотрена для тех, чей доход меньше, чем региональный прожиточный минимум взрослого человека. Размер такого пособия с 1 июля составит в среднем по России 6350 рублей.