Вместе с Безосом на корабле New Shepard в космос полетит 82-летняя женщина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американка Уолли Фанк полетит в космос вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом в качестве почетного гостя космического корабля New Shepard, сообщила компания миллиардера Blue Origin.

Женщине уже 82 года. В 1961 году она стала самой молодой выпускницей программы «Женщина в космосе», более известной под названием «Меркурий-13». В ее рамках НАСА отобрала 13 женщин, успешно прошедших физиологические и психологические скрининговые тесты, которые сдавали астронавты проекта «Меркурий», говорится на сайте корпорации Безоса.

Тем не менее Фанк так никогда и не полетела в космос. Позже она стала первой женщиной-инспектором по безопасности полетов в Федеральном управлении гражданской авиации США и первой женщиной-следователем в Национальном совете по транспорту и безопасности (NTSB).

«Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя», – написал Безос в своем Instagram.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом. Они полетят на корабле New Shepard компании Blue Origin.